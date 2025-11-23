أطفئ المصابيح قبل النوم.. دراسة تربط الضوء الصناعي بأمراض القلب

ووفقًا لموقع "هيلث لاين"، شملت الدراسة 466 مشاركًا، حيث تبيّن أن نحو 17% منهم تعرضوا لمشكلات قلبية كبيرة خلال عشر سنوات. كما أظهرت النتائج أن كل ارتفاع بمقدار انحراف معياري واحد في مستوى الضوء الليلي، مرتبط بزيادة قدرها 35% في خطر الإصابة بأزمة قلبية خلال خمس سنوات، و22% خلال عشر سنوات.