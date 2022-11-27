يقلل شدتها والوفيات الناجمة عنها.. ابتكار لقاح مضاد للإنفلونزا يحارب 20 سلالة

وفي حين أن اللقاح الجديد -وفق "روسيا اليوم"- يمكن أن يوقف أوبئة الإنفلونزا في المستقبل؛ إلا أنه لن يكون حلًّا سحريًّا، لأنه سيقلل من الأمراض الشديدة والوفيات ولكنه لن يمنع العدوى تمامًا.