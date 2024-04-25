وهم التبييض.. خلطات ومواد منزلية تدمّر الأسنان

ونقلت "روسيا اليوم" عن "ميخائيلوفا": أن الخيار الآمن، ولكن ليس الأكثر فعالية، هو معاجين التبييض بمستوى كشط يصل إلى 90، وللمينا الحساسة - ما يصل إلى 50. أما بالنسبة لشرائط وأقلام التبييض والموادّ الهلامية، فيجب أن تكون معتمدة. وبالطبع استخدام هذه المواد يعطي الحدّ الأدنى من مستوى التبييض المطلوب؛ لذلك من الأفضل إنفاق الأموال على تنظيف وتبييض الأسنان لدى طبيب الأسنان مرة كل ستة أشهر.