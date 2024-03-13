للتغلب على التعب والإرهاق.. أطعمة على السحور تمنحك الطاقة خلال فترة الصيام

خبراء التغذية شدّدوا على أن تغيير الطريقة التي تتناول بها الطعام والشراب يمكن أن يحدث اختلافاً كبيراً في مستويات الطاقة لديك، كما أن هناك بعض الأنواع من الأطعمة تساعدك على التغلب على الشعور بالإرهاق والتعب، بحسب موقع دايلي إكسبريس.