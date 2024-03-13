للتغلب على التعب والإرهاق.. أطعمة على السحور تمنحك الطاقة خلال فترة الصيام

يُعَد الشعور بالتعب والإرهاق من المشكلات الشائعة بين كثيرٍ من الناس، خاصة في رمضان؛ نتيجة قلة النوم والصيام.
خبراء التغذية شدّدوا على أن تغيير الطريقة التي تتناول بها الطعام والشراب يمكن أن يحدث اختلافاً كبيراً في مستويات الطاقة لديك، كما أن هناك بعض الأنواع من الأطعمة تساعدك على التغلب على الشعور بالإرهاق والتعب، بحسب موقع دايلي إكسبريس.
استبدال الخبز الأبيض والمكرونة بالحبوب الكاملة يمكن أن يساعد على إنتاج الطاقة؛ لأن الحبوب الكاملة هي مصدرٌ أفضل للألياف وتُطلق الجلوكوز في الدم بشكلٍ تدريجي.
ابدأ إفطارك في رمضان بخبز الحبوب الكاملة المغذّي أو البروتين، مثل: اللحوم الحمراء والأسماك أو البروتين النباتي والدهون الصحية، مثل الأفوكادو وزيت الزيتون لضمان طاقة طويلة الأمد ونشاط وحيوية.
وعلى الرغم من أن البروتين ليس المصدر الرئيس للطاقة لدينا، إلا أنه ضروري لتجنُّب التعب والارهاق، وهذا لأن البروتين يمكن أن يُبطئ إطلاق الكربوهيدرات في مجرى الدم؛ ما يمنع ارتفاع نسبة السكر في الدم وتعطلها.
ويخدم البروتين مجموعة متنوّعة من الأغراض في الجسم، بما في ذلك تكوين الإنزيمات اللازمة لعملية التمثيل الغذائي وإصلاح الأنسجة، وهو أمرٌ ضروري للحفاظ على الطاقة.
وتتباطأ -وفق "اليوم السابع"- هذه العمليات إذا لم تحصل على ما يكفي من البروتين؛ ما قد يسبّب التعب. لذا يمكن استخدام الزبادي اليوناني؛ لأنه يحتوي على بروتين أكثر من الزبادي العادي.
ولفت الخبراء إلى أنه دون ما يكفي من الحديد في نظامك الغذائي، قد تعاني انخفاض مستويات الأكسجين في الدم -فقر الدم-؛ ما قد يؤدي إلى الخمول والضعف والتعب واللامبالاة.
ولتقليل مخاطر ذلك، من الجيد تناول كثيرٍ من الأطعمة الغنية بالحديد، مثل: اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك والفاصوليا والبقول.
ونصحوا بتجنُّب شرب الشاي مع الوجبات؛ لأنه يمنعك من امتصاص الحديد من الطعام.
وبالمثل، فإن نقص فيتامين "ب 12" يمكن أن يسبّب مشكلات حيث تلعب فيتامينات "ب" -الموجودة في البيض والحليب والفاصوليا والحبوب الكاملة واللحوم الخالية من الدهون والموز- دوراً حيوياً في تحويل الطعام إلى طاقة.