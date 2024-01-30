"نظافة النوم".. هذا ما يفعله النوم أمام التلفاز بصحتنا؟

ووجدت الدراسة، التي أجراها باحثون طبيون في جامعة نورث وسترن في شيكاغو، إلينوي، الولايات المتحدة: إن التعرض لـ"الإضاءة المحيطة"، مثل ضوء التلفاز، أثناء النوم ليلًا، يضر بوظيفة القلب والأوعية الدموية، ويزيد من مقاومة الأنسولين في صباح اليوم التالي، وهذا يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري ومتلازمة التمثيل الغذائي.