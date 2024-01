"نظافة النوم".. هذا ما يفعله النوم أمام التلفاز بصحتنا؟

ويمكن للنوم مع تشغيل التلفاز أن يفعل أكثر من مجرد تركك تعاني من آلام في الظهر وقلة النوم أثناء الليل؛ بل يمكن أن يزيد أيضًا من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري؛ وذلك وفقًا لدراسة نشرت في The Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).