دراسة حديثة تربط بين الخوف والهلع ومشكلة خطيرة تحدث في المعدة

ويبدو أن هذا الرد هو طريق ذو اتجاهين، إن إعطاء المتطوعين دواءً يخفف من ارتجاع المريء والغثيان قبل أن يُعرض عليهم مشهد مقزز له تأثير كبير على ما إذا كانوا يتجنبون النظر دون وعي، وهي علامة شائعة على الاشمئزاز.