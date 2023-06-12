4 أطعمة غنية بالدهون مفيدة للصحة.. تعرّف عليها

وبرغم تصنيف دراسات كثيرة للدهون باعتبارها عاملًا مساهمًا رئيسيًّا في الإصابة بأمراض القلب؛ إلا أن أبحاثًا حديثة أظهرت أن بعض الأطعمة الغنية بها تقدم فوائد عظيمة كما في هذه القائمة: