4 أطعمة غنية بالدهون مفيدة للصحة.. تعرّف عليها

خلاف الاعتقاد السائد لدى كثيرين عن خطورة الأغذية عالية الدهون؛ فإن هناك بعض الأطعمة من هذه الفئة، تحتوي على عناصر غذائية مهمة، تساعد في تحسين الصحة.
وبرغم تصنيف دراسات كثيرة للدهون باعتبارها عاملًا مساهمًا رئيسيًّا في الإصابة بأمراض القلب؛ إلا أن أبحاثًا حديثة أظهرت أن بعض الأطعمة الغنية بها تقدم فوائد عظيمة كما في هذه القائمة:
وفق دراسة نُشرت نتائجها في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية؛ فإن منتجات الألبان كاملة الدسم ليس لها آثار صحية سلبية مقارنة بمنتجات الألبان الخالية من الدهون أو قليلة الدسم.
كذلك أشارت دراسة أجرتها جامعة كوبنهاغن، إلى فوائد عديدة للزبادي كامل الدسم مثل تحسين صحة الجهاز الهضمي والقلب.
أظهرت دراسة أجراها قسم علوم التغذية في جامعة كونيتيكت، أن الكوليسترول الموجود في البيض لا يؤثر سلبًا على الكوليسترول في الدم؛ وفق "سكاي نيوز".
وأكدت الدراسة على فوائد البيض الكامل؛ لاحتوائه على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن، ومادة "الكولين" التي يحتاجها الدماغ، وفق ما نقله موقع "هيلث لاين" المتخصص في الأخبار والمواضيع الطبية.
تحتوي الشوكولا الداكنة على نسبة عالية جدًّا من الدهون؛ إلا أنها غنية أيضًا بالحديد والمغنيسيوم ومضادات الأكسدة مثل "ريسفيراترول".
تُعد الجبنة مصدرًا مهمًّا للكالسيوم وفيتامين "ب 12" والفوسفور والسيلينيوم، وتحتوي على العديد من العناصر الغذائية الأخرى، كما أنها غنية بالبروتين.
كذلك لا يبدو أن الجبنة -مثل منتجات الألبان الأخرى عالية الدسم- تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب مقارنة بمنتجات الألبان قليلة الدسم، وفق دراسة خاصة بقسم علوم الصحة العامة بمركز فريد هاتشينسون لأبحاث السرطان، بالولايات المتحدة.