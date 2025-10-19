دراسة: قضاء الأطفال وقتًا طويلًا أمام شاشات الأجهزة الإلكترونية يقلص تحصيلهم الدراسي

ووجد الفريق أن قضاء الطفل ساعة واحدة يوميًا أمام الشاشة يرتبط بانخفاض بنسبة 10% في احتمالية تحقيق مستويات أكاديمية أعلى، وذلك بعد مقارنة بيانات أولياء الأمور حول الوقت الذي يقضيه الطفل أمام الشاشة بأداء حوالي 3300 تلميذٍ في مدينة أونتاريو الكندية في اختبارات القراءة والرياضيات.