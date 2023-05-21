6 فوائد مذهلة للاستحمام بالماء البارد.. لا تتجاهلها

وأوضحت "شارون" أن الاستحمام بالماء البارد يُعد آمنًا، ولا يشكل أي خطر على الأشخاص الأصحاء؛ لكن إذا كنت تُعاني من الإصابة ببعض الحالات المرضية، فيجب استشارة الطبيب قبل الاستحمام بالماء البارد، وتشمل أبرز هذه الحالات؛ وفق "سكاي نيوز عربية": "حساسية البرد" وهو رد فعل جلدي يحدث عند تعرض الجسم للبرد، و"مرضى القلب" كون تعرض مرضى القلب للماء البارد قد يزيد الضغط على القلب ليشكل بذلك خطرًا على صحتهم، و"متلازمة رينود" هي حالة صحية تُسبب الخَدَر أو التنميل لأصابع اليدين والقدمين عند التعرض لدرجات الحرارة الباردة.