7 أطعمة تجنب تناولها مع الشاي

يعد الشاي واحداً من بين أكثر المشروبات شعبية في العالم، فيما يوصي به خبراء الصحة؛ لأنه يعود بمنافع عدة على الجسم، لكنهم يحذّرون من شربه عند تناول بعض الأطعمة، لأن ذلك قد يؤدي إلى عددٍ من الاضطرابات.