الدماغ يتوقع العدوى قبل وصولها وينبه المناعة.. كشف علمي يفتح أبواب طب المستقبل

والدراسة التي نُشرت في دورية " Nature Neuroscience "، أُجريت على 250 متطوعاً باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي، حيث تم عرض مشاهد لأشخاص يقتربون منهم، بعضهم بصحة جيدة، والبعض الآخر تظهر عليهم أعراض مرضية كالسعال والطفح الجلدي.