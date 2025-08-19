"تجمع القصيم الصحي": النوم الكافي سرّ تفوق الطلاب وركيزة أساسية للتحصيل والذكاء

شدّد تجمع القصيم الصحي على أهمية النوم الصحي للطلاب، مؤكدًا أن الحصول على ساعات نوم كافية يُعد من أبرز العوامل التي تؤثر بشكل مباشر في رفع التحصيل الدراسي ومستوى الذكاء والإدراك، إضافة إلى تقليل الاضطرابات السلوكية والصحية المرتبطة بقلة النوم.
وأوضح التجمع، من خلال إنفوجرافيك توعوي نشره عبر حساباته الرسمية، أن المرحلة الابتدائية تتطلب من 9 إلى 11 ساعة نوم يوميًا، بينما تحتاج المرحلتان المتوسطة والثانوية من 8 إلى 10 ساعات لضمان نمو عقلي وذهني متوازن.
وأشار "تجمع القصيم الصحي" إلى أن النوم المنتظم يدعم الأداء المدرسي للطلاب، ويُعد عنصرًا أساسيًا في بناء قدراتهم الذهنية والبدنية، داعيًا أولياء الأمور إلى تعزيز العادات الصحية لدى أبنائهم مع بداية العام الدراسي، وعلى رأسها تنظيم وقت النوم.