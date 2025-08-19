"تجمع القصيم الصحي": النوم الكافي سرّ تفوق الطلاب وركيزة أساسية للتحصيل والذكاء

وأشار "تجمع القصيم الصحي" إلى أن النوم المنتظم يدعم الأداء المدرسي للطلاب، ويُعد عنصرًا أساسيًا في بناء قدراتهم الذهنية والبدنية، داعيًا أولياء الأمور إلى تعزيز العادات الصحية لدى أبنائهم مع بداية العام الدراسي، وعلى رأسها تنظيم وقت النوم.