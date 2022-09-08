لا يخدعك مُسَوِّقو الكولاجين.. "الخضيري": لن يفيد الجسم إلا كغذاء ومتوفرٌ هنا

دعا أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، إلى عدم الوقوع في خدعة مُسَوِّقي الكولاجين، مقدمًا نصائحه للاستفادة منه بشكل فعال.
وأوضح "الخضيري"، عبر حسابه على "تويتر": "لا يخدعك مُسَوِّقو الكولاجين؛ لأنه لن يفيد الجسم إلا كغذاء يهضمه الجسم لتستفيد".
وحث أستاذ أبحاث المسرطنات على "تناول الأغذية الغنية بالكولاجين للاستفادة منه بصورة فعالة، وكذلك الطبيعي منه ليصل للأعضاء التي تستفيد منه".
وقال عن الأغذية المتوفر بها الكولاجين: "البرتقال، والبيض، ومعظم الورقيات، وبعض البقوليات، والفاصوليا، والباميا، والأغذية الغنية بالكولاجين كثيرة".