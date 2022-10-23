الدكتور خالد النمر يوصي يتناول الشوفان بشكل مستمر: هذه فوائده

أكد استشاري أمراض القلب الدكتور خالد النمر، أن الشوفان غذاء صحي، موضحًا أنّ "تناول الحبوب الكاملة بانتظام يساعد في تخفيف الوزن، ويقلل من خطر الإصابة بداء السكري".
وأوصى الدكتور "النمر" باختيار الأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة؛ مثل: خبز القمح الكامل بنسبة 100٪، والشوفان، والأرز البني".
وكانت وزارة الصحة قد كشفت في تقرير لها أن تناول نظام غذائي غني بالألياف، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية، وسرطان القولون، والموت، كما أن تناول الألياف يحمي من داء السكري من النوع الثاني، وقد يساعد تناول الألياف القابلة للذوبان، مثل الألياف الموجودة في الخضراوات، والفواكه، وخصوصًا في البقوليات، في السيطرة على نسبة السكر في الدم لدى الأشخاص الذين يعانون داء السكري، وتوجد الألياف في كثير من حبوب الإفطار، والفواكه، والخضراوات.
يُشار إلى أن الكمية الموصى بها من الألياف الغذائية تبلغ نحو 25 جرامًا يوميًّا للنساء، و38 جرامًا يوميًّا للرجال.