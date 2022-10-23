الدكتور خالد النمر يوصي يتناول الشوفان بشكل مستمر: هذه فوائده

وكانت وزارة الصحة قد كشفت في تقرير لها أن تناول نظام غذائي غني بالألياف، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية، وسرطان القولون، والموت، كما أن تناول الألياف يحمي من داء السكري من النوع الثاني، وقد يساعد تناول الألياف القابلة للذوبان، مثل الألياف الموجودة في الخضراوات، والفواكه، وخصوصًا في البقوليات، في السيطرة على نسبة السكر في الدم لدى الأشخاص الذين يعانون داء السكري، وتوجد الألياف في كثير من حبوب الإفطار، والفواكه، والخضراوات.