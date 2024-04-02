كن رطبًا بشكل كافٍ.. 7 عادات تَوَقف عنها فورًا لـ"حماية كبدك من الفشل"

يمكن أن يؤدي الاعتماد المفرط على الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية أو الأدوية الموصوفة أو المكملات الغذائية، إلى إجهاد الكبد؛ حيث يقوم باستقلاب هذه المواد وإزالتها من الجسم.. بعض الأدوية عند تناولها بكميات زائدة أو مع الكحول، يمكن أن تسبب تسمم الكبد وردود فعل سلبية. استشر أخصائيي الرعاية الصحية قبل البدء في تناول أدوية جديدة، والتزم بالجرعات الموصوفة، وقلل من الاستخدام غير الضروري للأدوية للحفاظ على وظائف الكبد.