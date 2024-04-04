تحذير للرجال.. "زيادة معدلات الإصابة بسرطان البروستاتا" في تحذير بحثي

ومع ذلك، يعتقد معدو الدراسة أن من الممكن الحد من زيادة الإصابات بسرطان البروستاتا من خلال إجراءات عدة؛ فقد دعوا مثلًا إلى السعي إلى التشخيص المبكر في البلدان الأقل ثراء؛ مشيرين إلى أن سرطانات البروستاتا يتم اكتشافها هناك في كثير من الأحيان في وقت متأخر جدًّا بحيث لا يمكن التعامل معها بفاعلية.