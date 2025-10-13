طريقة مبتكرة باستخدام جزيئات الذهب لعلاج أمراض الدماغ

وأوضح العلماء -وفقًا لما نشرته مجلة Advanced Materials- أن الجسيمات الذهبية التي يبلغ قطرها نحو نانومترين، تم تثبيتها بمادة الغلوتاثيون وتزويدها بأيونات الليثيوم، وتُعطى للمريض عبر بخاخ أنفي، ما يسمح بإيصال الليثيوم مباشرة إلى خلايا الدماغ دون رفع مستوياته في الدم، وبالتالي تقليل الآثار السامة على الكلى والغدة الدرقية.