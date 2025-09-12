استشاري: لا نعرف سبب انتشار السكري النوع الأول عربيًا.. والمملكة ضمن الأعلى عالميًا

حذّرت دراسة حديثة من أن ملايين الأشخاص حول العالم مصابون بداء السكري من النوع الأول من دون علمهم، فيما كشف استشاري أمراض الغدد الصماء وسكري الأطفال الدكتور بسام صالح بن عباس عن ارتفاع مقلق في معدلات الإصابة بالمرض في المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن المملكة ضمن الدول العشر الأعلى عالميًا في انتشاره، بحسب الاتحاد العالمي للسكري.