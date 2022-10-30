تكافؤ صيدلاني وحيوي.. "الدواء المبتكر والبديل" في مقارنة من "الغذاء والدواء"

قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء، إن الدواء البديل (المماثل) متكافئ صيدلانياً وحيوياً مع الأدوية المبتكرة، والاختلافات الموجودة بينها تكون في الاسم التجاري والشكل الصيدلاني.
وأوضحت الهيئة، عبر حسابها على "تويتر"، الدواء البديل (المماثل) هـو دواءٌ تـمّ تصنيعه بديلاً للدواء المبتكر، وهـو مطابقٌ ومتكافـئ حيوياً مع الأدوية المبتكرة فـي المـادة الفعّالة والشكل الصيدلاني والتركيز ودواعي الاستعمال.
وبيّنت أن الدواء المبتكر تبتكره شـركة أدوية بعـد عمليات بحثٍ وتطويرٍ، وتحتفظ الشـركة بحقوق الملكية والتسويق خلال فترة محدّدة (فترة الحماية القانونية)، أما الدواء البديل فيسمح بعـد انتهاء فترة الحمايـة القانونيـة للشـركات بتصنيع الدواء تحت أسماء تجارية مختلفة.
وأشارت إلى أن الدواء البديل (المماثل) والدواء المبتكر متكافئان، تـكـافـؤاً صيدلانياً من حيث "الشكل الصيدلاني- (كبسولة، شراب قرص)"، والمادة الفعّالة (الاسم العلمي)، ودواعي الاستعمال والتركيز، وتكافؤاً حيوياً من حيث التأثير العلاجي والـفـاعـليـة وأداء الـدواء داخل الجسم والمأمونية.