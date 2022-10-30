تكافؤ صيدلاني وحيوي.. "الدواء المبتكر والبديل" في مقارنة من "الغذاء والدواء"

وأشارت إلى أن الدواء البديل (المماثل) والدواء المبتكر متكافئان، تـكـافـؤاً صيدلانياً من حيث "الشكل الصيدلاني- (كبسولة، شراب قرص)"، والمادة الفعّالة (الاسم العلمي)، ودواعي الاستعمال والتركيز، وتكافؤاً حيوياً من حيث التأثير العلاجي والـفـاعـليـة وأداء الـدواء داخل الجسم والمأمونية.