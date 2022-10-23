3 نصائح صحية مهمة ضعها في اعتبارك عند الاستحمام

2. الاستحمام قبل تناول الطعام

توضح الدكتورة غانغدا أن الاستحمام يؤدي إلى تقليل الطاقة المُوجهة إلى المعدة والأمعاء، التي تساعد على هضم وامتصاص واستيعاب العناصر الغذائية، حيث يقوم الجسم عند تناول وجبة كاملة بدفع الدم إلى الجهاز الهضمي للمساعدة في عملية الهضم، لكن الاستحمام يصرف تدفق الدم والطاقة عن المعدة ويوجّهها بدلاً من ذلك إلى سطح الجلد، ما يسبّب تقلصات في المعدة أو عسر الهضم أو الانتفاخ، لذلك من الأفضل الانتظار 30 - 45 دقيقة على الأقل بعد أي وجبة قبل الاستحمام. ويعتبر الوقت المثالي الاستحمام بعد ساعة على الأقل من تناول الوجبة، بالمقابل، فإن الاستحمام قبل الوجبة يجعل الجسم يَنشط وينتعش.