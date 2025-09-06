دراسة: علماء يبتكرون "حارق دهون" من المشروب الشهير

ابتكر علماء من جامعة سيتشوان الصينية حبيبات صالحة للأكل من الشاي الأخضر والأعشاب البحرية تعيق امتصاص الدهون داخل الأمعاء، ما يفتح باباً جديداً لإنقاص الوزن بلا أدوية أو تدخلات جراحية.
ووفقاً لتقرير نشر في مجلة "American Chemical Society "، تتكون الحبيبات من «بوليفينولات الشاي الأخضر وفيتامين E»، تُغلف بطبقة من «بوليمر طبيعي مستخلص من الأعشاب البحرية» تحميها من حمض المعدة، فتنتفخ في الأمعاء وتُقفل الباب أمام الدهون.
وفقدت حيوانات المجموعة الأولى ما يصل إلى 17% من وزنها، كما شهدت الجرذان انخفاضا في كمية الأنسجة الدهنية وتراجعا في علامات تلف الكبد.
وانطلقت أولى التجارب السريرية على البشر، ومن المتوقع صدور النتائج الأولى العام المقبل؛ إذ يرى الباحثون أن «هذه الطريقة يمكن أن تصبح بديلاً آمناً وبأسعار معقولة مقارنة بالجراحة والأدوية».