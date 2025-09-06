دراسة: علماء يبتكرون "حارق دهون" من المشروب الشهير

وانطلقت أولى التجارب السريرية على البشر، ومن المتوقع صدور النتائج الأولى العام المقبل؛ إذ يرى الباحثون أن «هذه الطريقة يمكن أن تصبح بديلاً آمناً وبأسعار معقولة مقارنة بالجراحة والأدوية».