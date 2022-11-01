"رايتك وردية".. "صحة مكة" تحث النساء على أهمية الفحص المبكر للكشف عن سرطان الثدي

وقدّم قسم الصيدلة شرحًا مفصلًا عن الأدوية التي تَحُد من انتشار سرطان الثدي في حالة الإصابة والمضاعفات المصاحبة لها، وقدّم قسم التوعية والتعزيز الصحي للحضور، إرشاداتٍ وقائية عن سرطان الثدي، والكشف عن العلامات المبكرة له، وأهمية التصوير الإشعاعي لتشخيص الإصابة وتحديد مستواها ومراحل العلاج ولم يُغفلوا في تصميم المبادرة الجانب النفسي والتأهيل الطبي. ونقل للمجتمع نموذجًا صحيًّا متكاملًا بِيَد نخبة من المتطوعين الصحيين.