"رايتك وردية".. "صحة مكة" تحث النساء على أهمية الفحص المبكر للكشف عن سرطان الثدي

برعاية وحضور مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، أقامت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة أمس الأول، الحملة التوعوية عن سرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر، بفندق فور بوينتس بمكة المكرمة، تحت شعار "رايتك وردية" -ممثلة في الإدارة الإشرافية للتطوع الصحي بمنطقة مكة- بالتعاون مع فريق براء أبدان التطوعي.
وأوضح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، أن الحملة تأتي تفاعلًا مع اليوم العالمي لسرطان الثدي، المحدد في شهر أكتوبر من كل عام؛ لتعزيز دور التوعية والتثقيف من خلال استهداف سيدات وأفراد المجتمع بالعاصمة المقدسة لتوعيتهم وتثقيفهم بأهمية الكشف المبكر للأورام السرطانية والاستفادة من هذه البرامج والفعاليات لما تحتويه من معلومات وإرشادات توعوية طبية مجانية للمجتمع.
وأبانت مديرة الإدارة الإشرافية للتطوع الصحي بالمديرية العامة للشؤون الصحية أخصائي أول محاسن حسن شعيب، أن الفعالية نُفّذت بتعاون فريق "براء أبدان" بقيادة الدكتور أصيل شبانة، وتتكون من أربعة أقسام؛ لتقديم الفحص المبدئي، والتوعية والتثقيف الصحي بأهمية الكشف المبكر للحضور، منها قسم الجراحة الذي يتم من خلاله الفحص الذاتي لدى الحضور من الجنسين، وعرض لعملية استئصال الثدي ومضاعفاتها والآثار الجانبية لها، بالإضافة لقسم العلاج الطبيعي لشرح التمارين والتدريبات العلاجية المناسبة لتفادي الإصابة، وتحفيز الدورة الدموية بمختلف أجزاء الجسم.
وقدّم قسم الصيدلة شرحًا مفصلًا عن الأدوية التي تَحُد من انتشار سرطان الثدي في حالة الإصابة والمضاعفات المصاحبة لها، وقدّم قسم التوعية والتعزيز الصحي للحضور، إرشاداتٍ وقائية عن سرطان الثدي، والكشف عن العلامات المبكرة له، وأهمية التصوير الإشعاعي لتشخيص الإصابة وتحديد مستواها ومراحل العلاج ولم يُغفلوا في تصميم المبادرة الجانب النفسي والتأهيل الطبي. ونقل للمجتمع نموذجًا صحيًّا متكاملًا بِيَد نخبة من المتطوعين الصحيين.