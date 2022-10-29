أهم الفيتامينات المرتبط نقصها بزيادة تساقط الشعر في الخريف

يلجأ البعض عند ملاحظة زيادة في تساقط الشعر، بالعناية بخصلات الشعر من الخارج، على اعتبار أن مستحضرات العناية بالشعر أقصر الطرق للتخلص من الشعر المتساقط، إلا أن قوة وكثافة الشعر تبدآن من النظام الغذائي؛ نظراً لوجود عديد من الفيتامينات التي يرتبط نقصها بترقق الشعر، إليك أهم هذه الفيتامينات والمعادن، وفقا لخبراء الصحة على موقع "هيلث لاين":