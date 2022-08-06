مختصة بـ"الغذاء والدواء": تخزين حليب الأم الطبيعي يصل إلى 6 أشهر في الفريزر

قالت أثير آل راقع، مختصة المواصفات بهيئة الغذاء والدواء: يمكن تخزين حليب الأم في علبة معقمة من الزجاج أو البلاستيك محكمة الغلق لفترات مختلفة سواء درجة حرارة الغرفة أو الثلاجة أو الفريزر؛ ففي الحالة الأولى يمكن الاحتفاظ به لساعات وفي الثلاجة قد يصل إلى 3 أيام وفي الفريزر قد يصل إلى 6 أشهر في درجة حرارة باردة وثابتة.
وأضافت "آل راقع" أنه يُفضل أن يتم التخزين بكميات صغيرة وفي أماكن داخلية بالثلاجة حتى لا تتعرض لتغيرات درجات الحرارة مع الفتح والإغلاق.
وأوضحت أن مدة الرضاعة الطبيعية للطفل "حولين كاملين"، خلالها يُكتفى في الستة أشهر الأولى بحليب الأم حصريًّا دون إضافات، حتى السوائل، وبعدها يمكن إضافة بعض التغذية التكميلية مثل الفواكه والخضراوات.