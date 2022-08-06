مختصة بـ"الغذاء والدواء": تخزين حليب الأم الطبيعي يصل إلى 6 أشهر في الفريزر

قالت أثير آل راقع، مختصة المواصفات بهيئة الغذاء والدواء: يمكن تخزين حليب الأم في علبة معقمة من الزجاج أو البلاستيك محكمة الغلق لفترات مختلفة سواء درجة حرارة الغرفة أو الثلاجة أو الفريزر؛ ففي الحالة الأولى يمكن الاحتفاظ به لساعات وفي الثلاجة قد يصل إلى 3 أيام وفي الفريزر قد يصل إلى 6 أشهر في درجة حرارة باردة وثابتة.