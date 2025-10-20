بلا أدوية.. 9 علاجات منزلية طبيعية للقضاء على السعال الجاف

كشف تقرير على موقع " "Healthline" الصحي، عن 9 علاجات منزلية آمنة لتخفيف السعال الجاف، خاصة إذا حدثا ليلاً.
ووفقاً للتقرير، يحدث السعال الجاف يحدث بتهيج الحلق دون بلغم، وينتج عن نزلات البرد والربو وارتجاع المريء والتنقيط الأنفي، ويؤثر على النوم ويجهد الحلق. ويمكن للعلاجات المنزلية أن تُهدئ الحلق وتُقلل الالتهاب وتُسرّع الشفاء بدلاً من الأدوية.
-يبرز العسل كخيار أول أكثر فعالية من الأدوية في تخفيف السعال الليلي لدى الأطفال، مع التحذير من عدم إعطائه لمن هم دون عام واحد.
-كما يدعم الكركم—الغني بالكركمين—تهدئة الالتهاب المرتبط بمشكلات الجهاز التنفسي،
-وتوصي الأدلة بتناوله مع رشة فلفل أسود لتعزيز الامتصاص، وذلك استنادًا إلى مراجعات علمية في Frontiers in Immunology.
-ويبرز الزنجبيل بخصائصه المضادة للالتهاب والبكتيريا، إذ يُنصح بمشروبه الطازج مع العسل. -ويُعد النعناع، الغني بالمنثول، مزيلًا طبيعيًا للاحتقان ومهدئًا للسعال، سواء كمشروب أو باستنشاق بخار الزيت العطري.
-ويجمع شاي ماسالا تشاي بين القرنفل والحبهان والقرفة والفلفل الأسود، ما يمده بخصائص مضادة للأكسدة تُخفف تهيّج الحلق.
-وتشير تقارير إلى أن الكابسيسين قد يقلل منعكس السعال في حالات السعال المزمن، مع التنبيه لعدم ملاءمته للأطفال الحساسين للتوابل.
-كما يساعد زيت الأوكالبتوس بالتبخير أو أجهزة النشر على فتح المجاري الهوائية وتحسين النوم.
-وتظل الغرغرة بالماء الدافئ والملح خيارًا بسيطًا وفعالًا لتسكين الالتهاب، إلى جانب أولوية البقاء رطبًا بالماء والأعشاب والمرق الدافئ.
وبحسب التقرير، يستدعي السعال المستمر لأكثر من ثلاثة أسابيع، أو المصحوب بدم، ضيق نفس، ألم صدر أو حمى، تقييماً طبياً لاحتمال وجود ربو، ارتجاع مريئي، أو عدوى تنفسية.