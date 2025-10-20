بلا أدوية.. 9 علاجات منزلية طبيعية للقضاء على السعال الجاف

وبحسب التقرير، يستدعي السعال المستمر لأكثر من ثلاثة أسابيع، أو المصحوب بدم، ضيق نفس، ألم صدر أو حمى، تقييماً طبياً لاحتمال وجود ربو، ارتجاع مريئي، أو عدوى تنفسية.