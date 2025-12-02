عند التوقف عن القهوة والشاي.. تقرير: هذه هي الأعراض الستة الشهيرة لانسحاب الكافيين

إذا توقفت فجأة عن شرب القهوة أو الشاي، فقد تواجه صداعًا شديدًا، تعبًا مفرطًا، وحتى أعراضًا تشبه الإنفلونزا.
ووفقاً لتقرير على موقع " Very Well Health "، يُعد الكافيين من أكثر المكونات شيوعا في المشروبات اليومية، لكن التوقف المفاجئ عنه قد يكون له تأثيرات سلبية، وإن الأعراض الستة الشهيرة لانسحاب الكافيين هي:
-أول هذه الأعراض هو الصداع الارتدادي، والذي قد يستمر حتى أسبوعين، وغالبًا ما يكون نابضًا ويشمل كلا جانبي الرأس. يقول الموقع: "الإقلاع عن الكافيين قد يُحفز الصداع النصفي عند المعتادين على تناوله يومياً".
-التعب الشديد، ناتج عن توقف تأثير الكافيين المنشّط الذي يُقمع مادة "الأدينوزين" المسؤولة عن النعاس.
- سوء المزاج والاكتئاب، إذ يُحفز الكافيين نواقل عصبية مثل الدوبامين والسيروتونين. وعند وقفه، تظهر أعراض نفسية مزعجة.
- صعوبة التركيز
-التهيج والقلق، بسبب تأثير الكافيين على الرسائل الكيميائية في الدماغ.
أعراض تشبه الإنفلونزا مثل الغثيان وآلام العضلات، نظرًا لتأثير الكافيين الإيجابي على الجهاز الهضمي.
كيف تتغلب على انسحاب الكافيين؟
يوصي التقرير بالتقليل التدريجي لتناول الكافيين على مدى 4–6 أسابيع، مع الاحتفاظ ببديل منزوع الكافيين. كما ينصح بشرب الماء، وممارسة الرياضة، والتأمل.