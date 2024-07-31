بشرى خير.. اكتشاف رائد قد يُلغي حاجة مرضى السكري لحقن الأنسولين

وقال البروفيسور تيم تري، من كينغز كوليدج لندن: "وجدنا أن عقار "أوستيكينوماب" يقلل من مستوى مجموعة صغيرة من الخلايا المناعية في الدم (خلايا Th17.1). وتشكل هذه الخلايا 1 فقط من كل 1000 من خلايا المناعة في الدم، ولكنها تلعب دورًا مهمًّا في تدمير الخلايا المنتجة للأنسولين، وهذا يفسر فعالية عقار "أوستيكينوماب" مع آثار جانبية قليلة جدًّا، فهو يستهدف الخلايا المسببة للضرر، بينما يترك 99% من الجهاز المناعي سليمًا".