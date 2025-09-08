الطريقة أم الكمية؟.. طبيبة متخصصة : 3 عوامل تحدد جودة تنظيف الأسنان

وأوضحت باراغونوفا أن الكمية المثالية للبالغين هي شريط بطول سنتيمتر واحد، وهو ما يكفي لتكوين الرغوة وتفعيل المكونات المفيدة. بينما للأطفال، تكفي كمية بحجم حبة القمح حتى سن 3 سنوات، وتزداد إلى حجم حبة البازلاء بين 3 و 6 سنوات.