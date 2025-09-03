قبل اتهام الأزواج بتجاهل الحديث المتبادل.. العلم يفسر لماذا لا نسمع بعض الأصوات أحيانًا

لكن ري حذّر من تحول السمع الانتقائي إلى مشكلة ذات أثر على الحياة اليومية، خاصة مع تقدم العمر، قائلًا: «فقدان السمع غير المعالج قد يُرهق الدماغ ويؤثر على الذاكرة والإدراك». ومن العلامات التحذيرية: صعوبة المتابعة في الضوضاء، أو طلب إعادة الكلام، أو الإجابات غير المرتبطة.