لا للمجهود العصبي..7 "نصائح لمرضى القلب قبل أداء العمرة" تهديها "الحرمين"

وأكدت "شؤون الحرمين" على أهمية "عدم التعرض لمجهود بدني أو عصبي"، و"مرافقة مجموعة من الأصدقاء أو الأقارب قدر الإمكان"، و"أخذ قسط من الراحة عند الشعور بألم في الصدر أو ضيق تنفس".