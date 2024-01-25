لا للمجهود العصبي..7 "نصائح لمرضى القلب قبل أداء العمرة" تهديها "الحرمين"

قدمت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، 7 نصائح لمرضى القلب قبل تأدية العمرة، مشيرة إلى إمكانية أداء النسك مع "الحالة المستقرة".
وأوصت الهيئة، عبر حسابها على منصة "إكس"، مرضى القلب قبل تأدية العمرة بـ"مراجعة الطبيب قبل القدوم للمسجد الحرام"، و"أخذ الدواء قبل القدوم"، و"حمل بطاقة تعريفية أو تقرير طبي".
وأكدت "شؤون الحرمين" على أهمية "عدم التعرض لمجهود بدني أو عصبي"، و"مرافقة مجموعة من الأصدقاء أو الأقارب قدر الإمكان"، و"أخذ قسط من الراحة عند الشعور بألم في الصدر أو ضيق تنفس".
وأشارت الهيئة، عبر إنفوجراف معلوماتى، إلى ضرورة "تجنب الصعود على الدرج واستخدام السلالم الكهربائية".