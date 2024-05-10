استشاري باطنة: 80% من المجتمع الخليجي "عنده كرش".. وهذه مخاطر تكميم المعدة

كشف الدكتور علي بالحارث، استشاري الطب الباطني، أن 80% من المجتمع الخليجي "عنده كرش"، مشيرًا إلى أن معدلات السمنة في الخليج هي الأعلى عالميًّا.
وفي التفاصيل، أوضح "الحارث" لبرنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية بعض المواقف والمخاطر التي قد يعيشها المريض خلال أو بعد جراحة التكميم، مبرزًا مخاطر وتبعات وأسباب عمليات التكميم.
وقال: "خلال العملية تتم إزالة وقص 80% من المعدة؛ فلا تتمكن الـ20% الباقية من امتصاص أكثر العناصر الغذائية التي يحتاج إليها الجسم؛ وبالتالي يجب أن يبقى الشخص المكمم بعد العملية على مجموعة من الفيتامينات طيلة حياته؛ لأن نقصها قد يؤدي إلى التعب والمرض وزيارة المستشفى، مثل نقص الحديد أو المتلازمة العصبية.