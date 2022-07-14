لمرضى القلب.. متى تصبح حرارة الطقس فوق 37 درجة خطيرة؟

وقالت الطبيبة في مؤسسة القلب البريطانية، جوان وايتمور، لصحيفة "ذا صن": "يمكن أن تكون أكثر عُرضة للخطر إذا كنت تعاني من مرض في القلب وتعيش في درجات حرارة مرتفعة؛ حيث يعمل جسمك بجهد أكبر للحفاظ على درجة حرارته الأساسية عند المستويات الطبيعية؛ مما يضع ضغطًا إضافيًّا على قلبك".