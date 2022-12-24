"ومن الدواء ما قتل".. ماذا نفعل إذا أغمي على شخص بقربنا؟ احذر الحبة!

ماذا يجب أن نفعل إذا أغمي على شخص بقربنا؟ وهل يجب وضع حبة نتروغليسيرين تحت لسانه، أم يجب إعطاؤه أدوية أخرى؟
يجيب عن هذه التساؤلات الطبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف، فيقول: "بالطبع لا؛ لأن النتروغليسيرين هو دواء يساعد كثيرًا في علاج النوبات القلبية، ولكنْ إعطاؤه لشخص مغمى عليه قد يؤدي إلى موته؛ لأنه يخفض مستوى ضغط الدم بصورة حادة".
ووفقًا له: "نحن لا نعلم ما سبب حدوث الإغماء، فقد يكون الشخص مصابًا باحتشاء عضلة القلب أو بالجلطة الدماغية".
ويضيف: "في بعض الحالات يمكن بحذر إعطاء الأسبيرين للشخص الذي كان يشكو من ألم في الصدر وأغمي عليه"؛ وفق "روسيا اليوم".
ويقول: "ولكن كقاعدة عامة: من الأفضل عدم إعطاء أي دواء للشخص المغمى عليه".