"ومن الدواء ما قتل".. ماذا نفعل إذا أغمي على شخص بقربنا؟ احذر الحبة!

يجيب عن هذه التساؤلات الطبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف، فيقول: "بالطبع لا؛ لأن النتروغليسيرين هو دواء يساعد كثيرًا في علاج النوبات القلبية، ولكنْ إعطاؤه لشخص مغمى عليه قد يؤدي إلى موته؛ لأنه يخفض مستوى ضغط الدم بصورة حادة".