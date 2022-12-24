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"ومن الدواء ما قتل".. ماذا نفعل إذا أغمي على شخص بقربنا؟ احذر الحبة!

طبيب روسي محذرًا من "النتروغليسيرين": يمكن إعطاء الأسبرين أحيانًا
"ومن الدواء ما قتل".. ماذا نفعل إذا أغمي على شخص بقربنا؟ احذر الحبة!
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ماذا يجب أن نفعل إذا أغمي على شخص بقربنا؟ وهل يجب وضع حبة نتروغليسيرين تحت لسانه، أم يجب إعطاؤه أدوية أخرى؟

يجيب عن هذه التساؤلات الطبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف، فيقول: "بالطبع لا؛ لأن النتروغليسيرين هو دواء يساعد كثيرًا في علاج النوبات القلبية، ولكنْ إعطاؤه لشخص مغمى عليه قد يؤدي إلى موته؛ لأنه يخفض مستوى ضغط الدم بصورة حادة".

ووفقًا له: "نحن لا نعلم ما سبب حدوث الإغماء، فقد يكون الشخص مصابًا باحتشاء عضلة القلب أو بالجلطة الدماغية".

ويضيف: "في بعض الحالات يمكن بحذر إعطاء الأسبيرين للشخص الذي كان يشكو من ألم في الصدر وأغمي عليه"؛ وفق "روسيا اليوم".

ويقول: "ولكن كقاعدة عامة: من الأفضل عدم إعطاء أي دواء للشخص المغمى عليه".

حبة نتروغليسيرين

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