وداعًا للالتهابات المؤلمة.. عقار مبتكر لعلاج المسالك تُكلله جائزة نوبل

ويعتقد العلماء أن هذه الطريقة أفضل من المضادات الحيوية، التي يمكن للبكتيريا أن تقاومها بسرعة؛ حيث يعتمد العقار على تقنية الهندسة الوراثية الحائزة على جائزة نوبل والمعروفة باسم CRISPR، والتي تسمح بالتلاعب بأجزاء من الحمض النووي المصاب داخل الخلايا.