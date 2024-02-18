أعراضٌ عليك الانتباه لها.. 5 توصيات مهمة للمصابين بضغط الدم الرئوي

وأوصت المدينة في إنفوجرافيك توعوي لها، بإجراء فحوصات طبية منتظمة، والحصول على قسطٍ وفيرٍ من الراحة، والتحدث مع الطبيب حول قيود معينة بشأن التمارين والامتناع عن التدخين، وعدم السفر إلى الأماكن ذات الارتفاعات العالية، وتجنّب ما قد يتسبّب في انخفاض ضغط الدم بشكلٍ مفرط مثل الجلوس في حوض استحمام ساخن.