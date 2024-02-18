أعراضٌ عليك الانتباه لها.. 5 توصيات مهمة للمصابين بضغط الدم الرئوي

يعد ضغط الدم الرئوي إحدى الحالات الخطيرة مع ارتفاع ضغط الدم في الشرايين الرئوية، وينذر بصعوبة شديدة في التنفس، وعدد من المضاعفات التي تهدّد حياة المريض، وتضرُّ بصحة الرئة والقلب.
وأوضحت مدينة الملك سعود الطبية أن أعراض المرض تتمثل في الدوخة والإغماء، وضيق التنفس في أثناء القيام بمجهودٍ وعدم القدرة عليه حتى في أوقات الراحة، وألمٍ في الصدر، وتورمٍ في الكاحلين والساقين ومنطقة البطن، والإرهاق العام وخفقان القلب.
وأوصت المدينة في إنفوجرافيك توعوي لها، بإجراء فحوصات طبية منتظمة، والحصول على قسطٍ وفيرٍ من الراحة، والتحدث مع الطبيب حول قيود معينة بشأن التمارين والامتناع عن التدخين، وعدم السفر إلى الأماكن ذات الارتفاعات العالية، وتجنّب ما قد يتسبّب في انخفاض ضغط الدم بشكلٍ مفرط مثل الجلوس في حوض استحمام ساخن.