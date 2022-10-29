أخصائي أمريكي: خمسة أعراض تشير إلى مرض خطير في الدماغ

أعلن الدكتور الأمريكي جيمس جوردانو، أخصائي طب الأعصاب، أن الصداع واضطراب النطق هي من أعراض مرض خطير في الدماغ.
وحسب موقع " Eat This، Not That" الصحي، يوضح البروفيسور جوردانو، أستاذ الكيمياء الحيوية بجامعة جورج تاون الأمريكية، الأعراضَ التي يمكن أن تشير إلى مرض خطير في الدماغ.
ووفقًا له، فبعض الأعراض تشير إلى مشكلات مختلفة في الدماغ؛ فمثلا مرض السحايا أو الالتهابات الفطرية، يمكن أن تؤدي إلى فقدان الوعي (الغيبوبة) وحتى الموت.
ويضيف: بعض الأعراض هي مشكلات في الذاكرة والنطق. هذه الأعراض قد تشير إلى تطور الخرف الناجم عن الإصابة بأمراض معدية مختلفة.
ويعتبر الصداعُ الشديد من الأعراض النموذجية، إذا لم يَخِفّ بتناول الأدوية المسكنة، ولم يساعد النوم وتغيير النظام الغذائي على تخفيفه؛ فيجب فورًا استدعاء الطبيب.
وعندما يعاني الإنسان من مشكلة فهم الكلام؛ فإنه يشير إلى اضطراب الوظائف الإدراكية للدماغ.
ويقول: "غالبًا ما تُسبب التهابات الدماغ اختلالاتٍ وظيفيةً قصيرة المدى؛ بما فيها القدرات الإدراكية والحركية؛ فضلًا عن الوظائف العاطفية والسلوكية. وهذه عواقبها".
ويشير البروفيسور، إلى أن العدوى الفيروسية أو البكتيرية التي تصيب الجهاز العصبي، يمكن أن تسبب تشنجات، يضاف لها الصداع والحمى واختلاط ذهني. ووفقًا له؛ فغالبًا ما تحدث النوبات الناتجة عن العدوى بصورة فجائية.
ويضيف: كما يشير التغير المفاجئ في المزاج والسلوك، إلى اضطراب عمل الدماغ بسبب العدوى؛ حيث يمكن أن يعاني الإنسان من الهلوسة أو يصاب بالاكتئاب. ويجب في هذه الحالة الخضوع لفحص فوري والبدء بالعلاج.