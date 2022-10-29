أخصائي أمريكي: خمسة أعراض تشير إلى مرض خطير في الدماغ

ويشير البروفيسور، إلى أن العدوى الفيروسية أو البكتيرية التي تصيب الجهاز العصبي، يمكن أن تسبب تشنجات، يضاف لها الصداع والحمى واختلاط ذهني. ووفقًا له؛ فغالبًا ما تحدث النوبات الناتجة عن العدوى بصورة فجائية.