دراسة: تأخير الإفطار يرتبط بزيادة خطر الوفاة المبكرة بنسبة 6% لدى من تجاوزوا الستين

كشفت دراسة علمية حديثة قادها فريق من كلية هارفارد الطبية ومستشفى ماساتشوستس العام، عن ارتباط لافت بين توقيت تناول وجبة الإفطار وخطر الوفاة المبكرة لدى كبار السن.
وأشارت النتائج، التي نُشرت في صحيفة إندبندنت البريطانية، إلى أن كل ساعة تأخير في تناول الإفطار تزيد من احتمال الوفاة بنسبة 6% لدى الأشخاص فوق سن الستين.
وأوضح الدكتور حسان داشتي، عالم التغذية والأحياء الزمني في هارفارد، أن توقيت الإفطار قد يكون علامة سهلة المراقبة على الحالة الصحية العامة، مشيراً إلى أنه قد يعمل كـ"إنذار مبكر" للكشف عن مشكلات صحية جسدية أو نفسية كامنة.
واعتمدت الدراسة على تحليل بيانات نحو ثلاثة آلاف شخص في المملكة المتحدة بمتوسط عمر 64 عاماً، حيث جرى تتبع أوقات تناول الوجبات إلى جانب استبيانات شاملة حول نمط الحياة والصحة على مدى عشر سنوات.
وخلص الباحثون إلى أن الإفطار المتأخر ارتبط بزيادة معدلات التعب، ومشكلات صحة الفم، والاكتئاب، والقلق، فضلاً عن ارتفاع احتمال الوفاة خلال فترة المتابعة.
وأكد مؤلفو الدراسة أن النتائج لا تعني وجود علاقة سببية مباشرة بين الإفطار المتأخر والوفاة، وإنما تشير إلى ارتباط قد يعكس أنماط حياة أو عوامل صحية أخرى.
وتمنح هذه المعطيات الأطباء مؤشراً إضافياً لفهم الحالة الصحية للمرضى، وتعيد الاعتبار للمقولة التي تعتبر الإفطار "أهم وجبة في اليوم"، خصوصاً لدى كبار السن.