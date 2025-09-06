دراسة: تأخير الإفطار يرتبط بزيادة خطر الوفاة المبكرة بنسبة 6% لدى من تجاوزوا الستين

وأوضح الدكتور حسان داشتي، عالم التغذية والأحياء الزمني في هارفارد، أن توقيت الإفطار قد يكون علامة سهلة المراقبة على الحالة الصحية العامة، مشيراً إلى أنه قد يعمل كـ"إنذار مبكر" للكشف عن مشكلات صحية جسدية أو نفسية كامنة.