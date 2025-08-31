"الإدراك الداخلي".. دراسة: قوة التواصل بين المعدة والدماغ مؤشر قوي على التوتر والاكتئاب

وطبق الفريق تقنيات التعلم الآلي لتحليل كيفية ارتباط هذه الإشارات الفسيولوجية ببيانات مسح الصحة النفسية. وتُظهر النتائج أن زيادة الاقتران بين الإيقاع المعدي الطبيعي للمعدة والشبكة الجبهية الجدارية - وهي منطقة دماغية مسؤولة عن تنظيم الانفعالات والانتباه - يرتبط ارتباطًا وثيقًا بأعراض الصحة النفسية السلبية. وكما ذكر الباحثون: "وجدنا أن زيادة اقتران الدماغ بإيقاع المعدة يُشير إلى ضعف الصحة النفسية، بما في ذلك القلق والاكتئاب والتوتر وتراجع الرفاهية".