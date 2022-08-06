هل تحلم بمنزل بارد صيفًا بدون مكيف؟ إليك 7 نصائح ذهبية

بمجرد أن تنخفض درجات الحرارة من جديد في المساء، يجب أن تتم تهوية الغرف جيدًا، للتخلص من أي حرارة محفوظة داخلها، ولا سيما في الأيام الحارة، ويوصي كريشتيان هاندفيرك، وهو مسؤول في مركز ألماني لاستشارات المستهلك، بفتح العديد من النوافذ في المنزل أو الشقة لفترة أطول من الوقت، للسماح بمرور الهواء.