11 أثراً جانبياً ومضاعفات.. "أدوية وإبر التنحيف" في تحذير من "الضمان الصحي"

حذّر مجلس الضمان الصحي، من أدوية وإبر التنحيف دون استشارة متخصّص، مشيراً إلى الآثار الجانبية لها دون مراقبة طبية.
وأوضح المجلس، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن الآثار الجانبية لأدوية وإبر التنحيف دون مراقبة طبية "الغثيان، والإسهال أو الإمساك، والتقيؤ، وآلام المعدة، والأرق، والدوار، وجفاف الفم، والصداع وارتفاع ضغط الدم".
كما أن من أعراض أدوية وإبر التنحيف الجانبية "زيادة معدل ضربات القلب، ومضاعفات أخرى نادرة وخطيرة، مثل: التهاب البنكرياس ومشكلات الكلى وغيرها".
ودعا المجلس إلى تجنُّب مضاعفات أدوية وإبر التنحيف واستعادة الوزن من خلال "الالتزام بتعليمات الطبيب، وتناول نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة".
يُذكر أن "الضمان الصحي" يضمن تغطية تكاليف جراحة معالجة السمنة المفرطة في حال تجاوزت كتلة الجسم 40 أو كتلة الجسم 35 مع وجود مضاعفات.