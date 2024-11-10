11 أثراً جانبياً ومضاعفات.. "أدوية وإبر التنحيف" في تحذير من "الضمان الصحي"

وأوضح المجلس، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن الآثار الجانبية لأدوية وإبر التنحيف دون مراقبة طبية "الغثيان، والإسهال أو الإمساك، والتقيؤ، وآلام المعدة، والأرق، والدوار، وجفاف الفم، والصداع وارتفاع ضغط الدم".