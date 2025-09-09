توقعات بإصابة 1.3 مليار شخص بـ"الوباء الصامت".. دراسة دولية: 44 % من المصابين بالسكري حول العالم لا يعلمون بإصابتهم

ووفقاً لتقرير نشر أمس الإثنين، على موقع "ميديكال إكسبريس"، أظهر التحليل، الذي شمل 204 دول ومناطق بين عامي 2000 و2023، أن قصور التشخيص كان الأكبر بين الشباب، رغم ما يواجهونه من مخاطر مضاعفات طويلة الأمد. ومن بين المشخصين، تلقى 91% علاجًا دوائيًا، لكن فقط 42% منهم نجحوا في السيطرة على مستوى السكر في الدم، أي أن 21% فقط من جميع المصابين يتلقون رعاية مثلى.