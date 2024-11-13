داحضاً المزاعم بأنها "ضارة".. "الخضيري": أجنحة الدجاج والجلد تحتوي على دهون صحية منها "أوميغا 3"

أكد البروفيسور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، أن أجنحة الدجاج والجلد تحتوي على نسب من الدهون الصحية، بما في ذلك أوميغا 3، موضحًا أنها ليست ضارة كما يعتقد البعض أو كما تروج بعض المزاعم والإشاعات. جاء ذلك خلال حديثه في برنامج Studio SBC، حيث شدد على أهمية تعزيز الوعي الصحي بين الناس عبر إرشادات وتوجيهات واضحة حول المنتجات الغذائية المفيدة.
وأشار "الخضيري" إلى ضرورة وجود إعلانات إرشادية تساهم في توجيه المستهلكين نحو المنتجات الصحية والمفيدة، مع بناء عامل الثقة بين الشركات والمستهلكين. وأضاف أن بعض الأشخاص يروجون لمنتجات دون التأكد من جودتها، بينما يُفضل أن تكون هناك مصداقية في التسويق، بحيث يتم الإعلان عن منتجات موثوقة ومضمونة الجودة.
وفي سياق حديثه، أوضح "الخضيري" أن أجزاء مثل أجنحة الدجاج، الجلد، والقوانص تحتوي على نسب من الزيوت الصحية والشحوم الطبيعية، بما فيها أوميغا 3. وأشار إلى أنه لا توجد أي دراسات علمية موثوقة تثبت وجود أضرار لهذه المكونات، مشددًا على أن الاعتقادات السلبية المرتبطة بها تفتقر إلى الأساس العلمي.
وعن أهمية أوميغا 3 للجسم، أشار "الخضيري" إلى إمكانية الحصول عليها من مصادر غذائية متنوعة، مثل زيت الزيتون وزيت السمسم، والتي توفر كميات صحية تتناسب مع احتياجات الجسم اليومية، والتي لا تتجاوز بين 500 إلى 1200 ميليغرام.
واختتم البروفيسور حديثه بالتأكيد على أهمية الاستناد إلى الدراسات والأبحاث الطبية عند تناول مواضيع غذائية وصحية، داعيًا إلى الابتعاد عن ترويج الإشاعات التي قد تؤدي إلى قرارات غذائية غير مستنيرة لدى المستهلكين.