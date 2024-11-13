داحضاً المزاعم بأنها "ضارة".. "الخضيري": أجنحة الدجاج والجلد تحتوي على دهون صحية منها "أوميغا 3"

أكد البروفيسور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، أن أجنحة الدجاج والجلد تحتوي على نسب من الدهون الصحية، بما في ذلك أوميغا 3، موضحًا أنها ليست ضارة كما يعتقد البعض أو كما تروج بعض المزاعم والإشاعات. جاء ذلك خلال حديثه في برنامج Studio SBC، حيث شدد على أهمية تعزيز الوعي الصحي بين الناس عبر إرشادات وتوجيهات واضحة حول المنتجات الغذائية المفيدة.