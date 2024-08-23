ماذا تعرف عن مخاطر "الاكتئاب الدراسي"؟.. "سعود الطبية" تجيب

سلّطت مدينةُ الملك سعود الطبية الضوءَ على "الاكتئاب الدراسي"، موضحة أن بعض الأطفال يواجهون صعوبات كبيرة في الدراسة قد تكون ناتجة عن اضطراب نفسي أطلق عليه أطباء الصحة النفسية هذا المسمى.
قالت المدينة: أسباب الإصابة بهذه الحالة تتضمّن تغيير البيئة التعليمية بالانتقال إلى مرحلة أو مدرسة جديدة والخوف من الفشل وعدم الإنجاز وتغيير نمط الحياة من اللا مسؤولية إلى المسؤولية الكاملة دون تمهيد مسبق، وتعنيف المعلمين للطلاب لفظيًّا بنعتهم بقلة الذكاء؛ مما يسبّب نفورًا عن الدراسة.
وأضافت: الأعراض المزعجة تشمل صعوبة التحصيل الدراسي وعدم الرغبة في الذهاب إلى المدرسة والتأثير على الحالة المزاجية؛ مما يسبّب اضطرابات في النوم والأكل.
وأوضحت أن الطرق العلاجية تتضمّن عدم إجبار الطفل على المذاكرة لساعات طويلة والحصول على قسط من الراحة والحفاظ على الهدوء في البيت، وعدم مبالغة الأبوين في رفع سقف توقعات المحصول الدراسي؛ لأن ذلك يشكل ضغطًا على الطفل وإشعار إدارة المدرسة إذا كان هناك معلمون يستخدمون أساليب الإحباط والتنمر؛ لما فيها من خروج جيل مرتبك.