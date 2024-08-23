ماذا تعرف عن مخاطر "الاكتئاب الدراسي"؟.. "سعود الطبية" تجيب

وأوضحت أن الطرق العلاجية تتضمّن عدم إجبار الطفل على المذاكرة لساعات طويلة والحصول على قسط من الراحة والحفاظ على الهدوء في البيت، وعدم مبالغة الأبوين في رفع سقف توقعات المحصول الدراسي؛ لأن ذلك يشكل ضغطًا على الطفل وإشعار إدارة المدرسة إذا كان هناك معلمون يستخدمون أساليب الإحباط والتنمر؛ لما فيها من خروج جيل مرتبك.