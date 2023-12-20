قبل اللجوء للمكملات.. "الصحة": برتقالة متوسطة الحجم تكفي احتياجك اليومي الكامل من فيتامين "C"

نصحت وزارة الصحة بالبحث عن المصادر الطبيعية لفيتامين سي؛ لسد احتياجات الجسم قبل اللجوء للمكملات، لافتة إلى أن برتقالة متوسطة الحجم تكفي احتياجك اليومي الكامل منه.
وأوضحت الوزارة أهم فوائد فيتامين "c"؛ كونه يساعد على حماية الخلايا والحفاظ عليها، ويحافظ على صحة الجلد والأوعية الدموية والعظام والغضاريف، ويساعد في التئام الجروح وتكوين الكولاجين ويعمل كمضاد للأكسدة ويحسّن معدل امتصاص الحديد.
وكشف الحساب التوعوي للوزارة "عش بصحة"، عن أن الاحتياج اليومي للبالغين بين 19 و64 سنة بين 65 و90 ملليجراماً للرجال والنساء.
وأوضحت "الصحة" أبرز مصادره الطبيعية المتمثلة في "الفلفل الأحمر البارد، البرتقال، والكيوي والشمام".