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قبل اللجوء للمكملات.. "الصحة": برتقالة متوسطة الحجم تكفي احتياجك اليومي الكامل من فيتامين "C"

له أكثر من مصدر طبيعي.. ويسهم في حماية الخلايا والحفاظ على صحة الجلد