لقطة و"سواليف واتساب" وجهل.. المسرطنات وعلب البلاستيك في حديث لـ"الخضيري"!

وتابع: "الأرقام التي أسفل علب البلاستيك تخص الصناعة وإعادة التدوير فقط، وليس لها أي دخل في صحة الناس، ولو كان لها دخل بالصحة لأجبرتهم الجهات الرسمية على وضعها بالواجهة وبخط واضح للمستهلك، لكنها لا دخل لها بصحة وسلامة المنتج أو المستهلك".