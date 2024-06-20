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لقطة و"سواليف واتساب" وجهل.. المسرطنات وعلب البلاستيك في حديث لـ"الخضيري"!

قال: الأرقام التي أسفل العلب تخص الصناعة وإعادة التدوير ولا دخل لها في صحة الناس
أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات فهد الخضيري
أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات فهد الخضيري

قال أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري: إن الحديث عن علاقة المسرطنات وعلب البلاستيك يدخل ضمن "سواليف" الواتساب والتهاويل والجهل.

وأرفق "الخضيري"، عبر حسابه على منصة "إكس"، لقطة شاشة من مقطع فيديو وتابع يقول: "وقد يدخل -هذا الحديث- ضمن رفع المشاهدات من أجل المكاسب المادية فقط دون علم ودون أبحاث طبية، وكلها سواليف".

وتابع: "الأرقام التي أسفل علب البلاستيك تخص الصناعة وإعادة التدوير فقط، وليس لها أي دخل في صحة الناس، ولو كان لها دخل بالصحة لأجبرتهم الجهات الرسمية على وضعها بالواجهة وبخط واضح للمستهلك، لكنها لا دخل لها بصحة وسلامة المنتج أو المستهلك".

فهد الخضيري
أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات
علب البلاستيك

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