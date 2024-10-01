النمر: ارتفاع الدهون الثلاثية يسبّب جلطات القلب على المدى البعيد

حذّر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر؛ من تأثير ارتفاع الدهون الثلاثية على صحة القلب على المدى البعيد، مشيراً إلى أنها قد تكون من مسبّبات جلطات القلب.
وأوضح "النمر"؛ أن تأثير الدهون الثلاثية يأتي بدرجة أقل مقارنة بتأثير الكوليسترول الضار، الذي يُعد العامل الرئيس في تضرُّر الشرايين.
وأكّد الدكتور النمر؛ عبر حسابه على "إكس"، أن السيطرة على نسبة الدهون الثلاثية في الجسم من خلال اتباع نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة بانتظامٍ، تُسهمان في الحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.
كما شدَّد على ضرورة متابعة مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية بشكلٍ دوري؛ للحفاظ على صحة الشرايين والوقاية من الجلطات.