النمر: ارتفاع الدهون الثلاثية يسبّب جلطات القلب على المدى البعيد

حذّر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر؛ من تأثير ارتفاع الدهون الثلاثية على صحة القلب على المدى البعيد، مشيراً إلى أنها قد تكون من مسبّبات جلطات القلب.