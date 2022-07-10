رغم فوائده العديدة.. تعرف على مخاطر الإفراط في تناول فيتامين "د"

ودعا الباحثون إلى مزيد من الوعي والتنظيم في استخدام المكملات التي لا تستلزم وصفة طبية، والتي يمكن أن تتفاعل مع الأدوية التي تستلزم وصفة طبية، ويمكن أن تسبب الكثير من الضرر إذا تم تناولها بشكل غير صحيح.