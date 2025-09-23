بـ"عظام شاب وقلب كهل".. اختبار دم ثوري يكشف سن شيخوخة كل جهاز في الجسم على حدة

ونشرت نتائج الدراسة في مجلة Nature Aging المتخصصة بدراسات الشيخوخة، مؤكدة أن هذا النهج قد يُحدث ثورة في الرعاية الصحية. فمن خلال معرفة العمر البيولوجي لكل جهاز، سيتمكن الأطباء من تقديم علاجات دقيقة وموجهة، مثل تعزيز المناعة في حال تقدّم الجهاز المناعي في العمر أسرع من غيره، أو تعديل نمط الحياة ووصف أدوية خاصة لتحسين صحة القلب إذا أظهر الاختبار مؤشرات ضعف مبكر في القلب.