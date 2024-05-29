"سعود الطبية" توضح كيفية عمل محارب التسوس الطبيعي "الفلورايد" ومصادره الطبيعية

كشفت مدينة الملك سعود الطبية عن كيفية عمل محارب التسوس الطبيعي الفلورايد FI، ومصادره الطبيعية، إضافة إلى كيفية استخدامه.
وفي التفاصيل، أوضحت المدينة عبر حسابها على منصة "إكس" أن الفلورايد محارب التسوس الطبيعي يعمل من خلال اندماج في تكوين الطبقة الخارجية للسن، ويزيد من صلابتها ومقاومتها للتسوس، ويساعد على إعادة تكوين المعادن في السن، ويوقف التسوس في مراحله الأولى، كما يحتوي على مواد مضادة للبكتيريا التي تساعد على حدوث التسوس.
وقالت إن مصادره الطبيعية توجد في الماء والسمك والخضراوات، ويستخدم من خلال جلسة فلورايد في عيادة الأسنان كل ستة أشهر من عمر 3 سنوات، أو من خلال معجون الأسنان الذي يحتوي على الفلورايد.