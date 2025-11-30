متاعب الشتاء والبرد.. كل ما يجب أن تعرفه عن التهاب الشُعَب الهوائية

العلاج والوقاية:

غالبًا ما يشفى التهاب الشعب الهوائية الحاد تلقائيًا، لكن قد يصف الطبيب مضادات حيوية إذا كان السبب بكتيريًا. يمكن استخدام أجهزة الاستنشاق للربو أو الحساسية، وشرب كميات كبيرة من الماء، الراحة، ومسكنات الألم.